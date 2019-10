Des jeunes veulent manifester pour le climat jeudi à Gand malgré le refus du bourgmestre

Les activistes pour le climat ‘Students for Cimate’ ne pourront pas organiser leur manifestation jeudi à Gand. Le bourgmestre Mathias Declercq (Open Vld) a refusé l’autorisation pour deux raisons : la demande n’a pas été introduite dans les délais requis et un match d’Europa League de football se dispute jeudi soir au stade de la ville. Selon le bourgmestre, les organisateurs ne fournissent pas non plus d’informations suffisantes pour évaluer de manière correcte les risques liés à cette manifestation. En outre, les capacités policières sont limitées jeudi. Quelque 1.200 supporters du club allemand de Wolfsburg devraient se rendre dans le centre-ville à l’occasion du match contre La Gantoise.

Les organisateurs s’attendaient à la participation de quelque 500 personnes. Malgré le refus d’autoriser la marche, un « noyau dur » pourrait se présenter devant l’hôtel de ville.

Le cabinet du bourgmestre indique que la police sur place engagera le dialogue avec les manifestants s’ils ignorent le refus.

Source: Belga