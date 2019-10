Attentat au Musée juif de Belgique: la cour d’assises accorde près d’un million d’euros d’indemnités

La cour d’assises de Bruxelles a accordé, mardi, des dommages et intérêts d’un montant total de près d’un million d’euros aux personnes qui s’étaient constituées partie civile contre Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. En mars dernier, la cour d’assises a condamné Mehdi Nemmouche à la réclusion à perpétuité et Nacer Bendrer à 15 ans de prison pour l’attentat commis au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014, qui a coûté la vie à quatre personnes. La cour a accordé des montants d’environ 50.000 euros à un peu plus de 100.000 euros aux proches des victimes de l’attentat au Musée juif de Belgique. Le montant total des indemnités s’élève à quelque 985.000 euros, hors intérêts.

La cour a par contre déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT), qui s’était constituée partie civile au procès et réclamait un euro symbolique à titre d’indemnités.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de respectivement 34 et 31 ans, ont été reconnus coupables en mars dernier par la cour d’assises de Bruxelles d’être, le premier l’auteur, et le second le co-auteur de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Mehdi Nemmouche a été condamné à la réclusion à perpétuité et Nacer Bendrer a été condamné à 15 ans de prison. Le pourvoi en cassation de ce dernier a été rejeté en septembre et la peine du Marseillais est donc définitive.

L’attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.

