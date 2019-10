Anvers célèbrera en 2020 les 80 ans de l’artiste Panamarenko

L’artiste et inventeur excentrique Panamarenko passera le cap des 80 ans en 2020 et sera mis à l’honneur dans plusieurs endroits de sa ville natale, Anvers. Les célébrations démarreront en janvier, avec une exposition pop-up dans la galerie Campo en Campo. En automne suivra une exposition en réalité virtuelle ainsi qu’une rétrospective de sa vie au musée d’art contemporain M HKA. Une promenade thématique au travers des rues d’Anvers sera également organisée. L’hommage à Panamarenko est initié par la compagne de l’artiste et quelques-uns de ses proches amis. Au Campo en Campo seront exposées ses oeuvres les plus emblématiques mais aussi des dessins rarement montrés, des films historiques et d’autres objets liés à sa personnalité et à son oeuvre.

En mai 2020, la ville d’Anvers proposera le « Pana Parcours », une promenade qui emmènera les curieux sur les pas du peintre. Le passage aux 80 ans de Panamarenko sera également célébré dans d’autres musées, en dehors de la ville d’Anvers.

Source: Belga