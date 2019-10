Le mythique gilet de Kurt Cobain, troué par la cigarette, vendu aux enchères

Le légendaire gilet en laine vert olive porté par Kurt Cobain lorsque le groupe Nirvana a enregistré son concert « Unplugged » en 1993 fait son retour aux enchères cette semaine.

Mis à prix 50.000 $, trou de cigarette compris, cet équivalent du Saint-Suaire pour les fans du héros grunge devrait s’arracher entre 200.000 et 300.000 $, d’après les estimations de la maison de vente Julien’s Auctions.

« Kurt a créé le look grunge, il n’a jamais porté des vêtements de scène », a déclaré à l’AFP Darren Julien, PDG de Julien’s Auctions. « Ce gilet, c’est le summum de tous les vêtements qu’il ait jamais portés ».

Signe que le rock a pris de l’âge, ses reliques sont de plus en plus recherchées par les investisseurs, qui devraient se ruer sur les 700 objets proposés par « Icons & Idols: Rock’N’Roll », la vente organisée à New York (et sur internet) les 25 et 26 octobre.

Autre pièce de choix de cette vente, la guitare Fender Mustang pour gauchers utilisée par Kurt Cobain durant la tournée « In Utero », qui pourrait atteindre jusqu’à 500.000 $.

« Ils pensent que tu es Jésus »

La performance « Unplugged », enregistrée par Nirvana pour la chaîne MTV en 1993, est d’autant plus mémorable qu’elle a été réalisée moins de six mois avant le suicide du chanteur, à l’âge de 27 ans, et que le disque n’a été mis en vente qu’après sa mort.

Ecorché vif, en proie à la dépression et à la dépendance aux drogues, Kurt Cobain s’était ému auprès de l’animatrice Amy Finnerty des réactions du public, pensant que les spectateurs n’avaient pas apprécié cette session acoustique. « Kurt, ils pensent que tu es Jésus Christ », l’avait-elle rassuré.

C’est la seconde fois que le gilet informe est mis en vente. Il avait été acheté 137.500 $ en novembre 2015, déjà par l’entremise de Julien’s Auctions.

Le nouveau marché des beaux-arts

« Le rock’n’roll est le nouveau marché des beaux-arts », estime Darren Julien. « La génération Y commence à collectionner, et ils ne collectionnent pas Monet ou Picasso ».

Les financiers de Wall Street sont selon lui les principaux acheteurs dans ce nouveau genre, et « même les fonds d’investissement commencent à acheter des objets ayant trait au rock pour diversifier le portefeuille de leurs clients ».

Parmi les autres reliques proposées à la vente cette semaine figurent une veste de velours noir portée par Micheal Jackson pour le 65e anniversaire d’Elizabeth Taylor, des guitares ayant appartenu à Elvis Presley, Paul McCartney et Madonna, et des paroles de chanson manuscrites, comme « Mr. Tambourine Man » de Bob Dylan.