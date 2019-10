Felicity Huffman aperçue en tenue de prisonnière

La star de « Desperate Housewives » Felicity Huffmann est actuellement derrière les barreaux suite à une vaste affaire de corruption dans le milieu scolaire. Les médias américains ont publié pour la première fois des photos de l’actrice en tenue de prisonnière.

Cela fait un peu plus d’une semaine que Felicity Huffmann est incarcérée dans la prison de Dublin, une établissement situé à une cinquantaine de kilomètres de San Francisco. Elle purge une peine de 14 jours pour avoir payé 15.000 $ afin de falsifier les tests d’entrée de sa fille aînée à l’université. Outre son court séjour en prison, l’actrice doit payer une amende de 30.000 $ et sera en liberté conditionnelle durant un an, ce qui s’assortit à 250 heures de travaux d’intérêt général.

Ce samedi, la comédienne de 56 ans a été filmée pour la première fois dans sa tenue de prisonnière. Sur les images de TMZ, on peut la voir marcher à l’extérieur de l’établissement alors que son époux William H. Macy et sa fille Sophia (19 ans) viennent lui rendre visite. Elle porte une combinaison verte et une casquette blanche. L’actrice devrait sortir le 27 octobre après 13 jours passés en prison.

Une vaste affaire de corruption

Au moment de plaider coupable, en mai dernier, en larmes, elle s’était excusée pour ses actes et avait indiqué: « J’aurai honte pour le reste de ma vie. » La star de « Desperate Housewives » expliquait alors avoir voulu être « une bonne mère ». Outre Felicity Huffmann, plus de trente parents avaient été arrêtés dans cette vaste affaire de corruption, dont l’actrice Lori Loughli qui a, quant à elle, plaidé non-coupable. Elle comparaîtra devant le tribunal début 2020 mais risque donc une peine plus lourde.