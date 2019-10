Cette maman de 44 ans attend son 22e enfant

La plus grande famille britannique s’agrandit encore. À 44 ans, Sue, la maman, est à nouveau enceinte et attend son 22e enfant.

La famille Radford détient actuellement le record de la famille la plus nombreuse du Royaume-Uni, et ils entendent bien le conserver. Sue et Noel Radford, 44 et 48 ans, ont annoncé via leur chaîne Youtube qu’ils attendaient un petit 22e pour le mois d’avril.

Déjà parents de dix filles et onze garçons, les Radford ont révélé que Sue était enceinte depuis 15 semaines. S’ils ne connaissent pas encore le sexe du bébé, Sue pense que ce sera un garçon.

Chris, l’aîné de la fratrie, est né en mai 1989 lorsque Sue avait 14 ans. En 2014, les Radford ont perdu Alfie, mort-né. La petite dernière, Bonnie Raye, est arrivée il y a tout juste un an.

De douze mois à 30 ans

Sue et Noel sont les heureux parents de Chris, 30 ans, Sophie, 25 ans, Chloe, 23 ans, Jack, 22 ans, Daniel, 20 ans, Luke, 18 ans, Millie, 17 ans, Katie, 16 ans, James, 15 ans, Ellie, 14 ans, Aimee, 13 ans, Josh, 12 ans, Max, 11 ans, Tillie, 9 ans, Oscar, 7 ans, Casper, 6 ans, Hallie, 3 ans, Phoebe, 2 ans, et Archie 18 mois, Bonnie Raye, 12 mois.

Pourtant, avoir une famille aussi nombreuse n’a pas toujours été dans leurs projets, rapporte le Daily Mail. En effet, après la naissance de James (15 ans aujourd’hui), leur neuvième enfant, Noel a procédé à une vasectomie… Mais peu de temps après, les Radford ont rebroussé chemin et le papa a eu recours à une vasovasostomie pour connaître le miracle de la vie de nouvelles fois…

Les parents vivent avec 19 de leurs enfants, les deux plus âgés ayant déjà quitté le nid. Sophie est elle aussi maman, et a déjà trois enfants.