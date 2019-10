Lady Gaga est à nouveau un cœur à prendre

La vie sentimentale de Lady Gaga est décidément assez chaotique ces derniers temps. Alors qu’elle était en relation depuis peu avec son ingénieur du son Dan Horton, il semblerait que l’idylle soit déjà terminée, comme la chanteuse l’a indiqué dans sa story Instagram.

L’interprète de « Bad Romance » est en proie à une période assez difficile d’un point de vue sentimental. Si artistiquement, elle a été acclamée par la critique après « A Star is Born » et elle s’apprête à sortir un nouvel album particulièrement attendu, le bât blesse quand on passe dans la sphère privée. En effet, Lady Gaga serait à nouveau célibataire suite à sa rupture avec Dan Horton, son ingénieur du son.

Sur Instagram, la jeune femme de 33 ans a publié une story où elle est avec Sarah Nicole Tanno, le 18 octobre dernier. La photo est accompagnée d’un texte où elle indique: « Une femme sur le point de se marier et moi, une femme célibataire. » Le message ne laisse pas vraiment planer le doute et il semble clair que sa relation est bel et bien terminée. Pourtant, le couple en était encore à ses balbutiements puisqu’ils avaient été aperçus ensemble pour la première fois fin juillet, dans les rues de Los Angeles.

Cette idylle survenait trois mois après sa rupture avec Christian Carino, qu’elle avait épousé en octobre 2017.