Une entreprise spécialisée dans le matériel de camouflage a mis au point une cape d’invisibilité, destinée à masquer les véhicules militaires pour les rendre indétectables par l’ennemi.

De James Bond à Harry Potter, l’invisibilité a toujours été l’un des fantasmes les plus exploités dans la science-fiction. Aujourd’hui, la réalité pourrait bien rattraper la fiction.

Hyperstealth, une entreprise canadienne de Vancouver spécialisée dans la création et la commercialisation de matériel de camouflage a mis au point une technologie révolutionnaire.

Après dix années de dur labeur, la compagnie a officiellement déposé les quatre brevets du « Quantum Stealth », aussi connu sous le nom de cape d’invisibilité.

Guy Cramer, président et directeur général d’Hyperstealth, est l’inventeur de ce « Quantum Stealth » : un matériau souple, capable de faire dévier la lumière de sorte que la personne ou l’objet qui se trouve derrière l’écran soit pratiquement invisible.

Hyperstealth présente son prototype à travers plusieurs vidéos détaillées sur son site web. « La plupart des physiciens pensaient qu’on ne pourrait jamais atteindre la véritable invisibilité », annonce l’entreprise. Or, son invention permettrait de faire « disparaître » la cible du spectre visible, mais sa grande force, certifie Guy Cramer, est qu’il la masque également dans les spectres ultraviolet, infrarouge et thermique.

« Un morceau de Quantum Stealth peut fonctionner dans n’importe quel environnement, en toute saison, à toute heure du jour ou de la nuit, ce qu’aucun autre camouflage n’est capable de faire », annonce Hyperstealth dans son communiqué.

Peu coûteux, léger, sans besoin en énergie, ce matériau peut connaître diverses applications. « Il peut cacher une personne, un véhicule, un navire, un vaisseau spatial et des bâtiments. Le brevet décrit 13 versions du matériau qui permettent de nombreuses autres configurations » détaille le communiqué.

DR. Hyperstealth Corp

Si l’illusion n’est pas encore parfaite, l’invention laisse rêver. Toutefois, conçue pour usage militaire, tout porte à croire que ce n’est pas tout de suite que l’on pourra se prendre pour Harry Potter ou pour James Bond…

Hyperstealth est spécialisée dans le camouflage de la Défense. Il développe des uniformes militaires mais aussi des motifs de camouflage pour les véhicules. Récemment, Hyperstealth avait mis au point un « textile intelligent », dont la couleur et les motifs changeaient pour correspondre à l’environnement, permettant aux soldats de se fondre dans presque n’importe quel décor.

The Telegraph (with permission from me) uploaded an edited version of our patent pending Light Bending (Invisibility Cloak) on Thursday to YouTube, just over 5 days ago, and it now has 832,863 views and has a 97.92% approval rating. https://t.co/rGYN4Wesm0 via @YouTube

— Guy Cramer (@guy_cramer) 21 octobre 2019