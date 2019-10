Comment soulager un bébé enrhumé

Pendant les mois d’automne et d’hiver, la peau sèche, mais aussi le rhume, peuvent mener la vie dure à votre enfant. Ne vous laissez donc pas prendre au dépourvu et découvrez comment le protéger au mieux.

Les nourrissons sont davantage exposés aux rhumes que les adultes, étant donné que leur système immunitaire n’est pas assez fort pour lutter efficacement contre les virus. Un bébé peut ainsi s’enrhumer jusqu’à 8 fois par an. Pas de quoi paniquer : à chaque fois que votre bébé est malade, son immunité se renforce. Cela lui permet aussi de devenir plus résistant aux virus de son environnement.

Le rhume se reconnaît aux symptômes suivants :

nez bouché ou qui coule ;

éternuements fréquents ;

toux persistante ;

manque d’appétit ;

manque de sommeil ;

humeur grincheuse ;

dans certains cas : fièvre ou rots.

Si ces symptômes se manifestent chez votre enfant, n’hésitez pas à consulter votre médecin.

Le saviez-vous ? L’obstruction et l’écoulement nasaux sont dus à une dilatation des vaisseaux sanguins des muqueuses.

L’hygiène est incontournable pour endiguer la propagation d’un virus. Lavez-vous toujours les mains avant de toucher votre bébé et après. Limitez la contamination croisée en évitant l’échange de jouets, biberons, etc. avec d’autres enfants. Évitez également les contacts avec les personnes présentant des symptômes de rhume. Aérez bien la chambre de bébé et maintenez la température aux alentours de 19° C.

Atténuer les symptômes du rhume

Quand il n’existe pas de médicaments, le meilleur remède reste de lutter contre les symptômes. Cela permet d’atténuer les effets désagréables du rhume sur l’organisme de bébé.

Utilisez un sérum physiologique, comme Physiomer Baby Spray Nasal Isotonique , 2 fois par jour pour laver le nez de bébé, de préférence avant les repas, et à chaque fois que bébé va dormir.

Donnez suffisamment à boire à votre bébé, en l’allaitant au sein ou au biberon. Cela l’empêchera de se déshydrater à cause de la fièvre.

Pour faciliter sa respiration, vous pouvez placer quelques coussins sous son matelas pour surélever sa tête. Laissez-le dormir beaucoup, ses nuits sont perturbées et il a besoin de sommeil.

Évitez d’utiliser des crèmes contenant des terpènes (camphre, menthol et eucalyptol) pour dégager les voies respiratoires. Ces substances se sont révélées toxiques et sont bannies des produits destinés aux enfants de moins de 36 mois. Optez plutôt pour des crèmes adaptées aux bébés comme Kalip’tus Bébé et appliquez-les en massant sa poitrine. Cela vous permettra de calmer votre bébé et de dégager ses voies respiratoires en même temps.

La peau de votre bébé est irritée

Pendant l’hiver les bébés sont très sensibles à l’air sec et froid. L’équilibre de la peau est vite perturbé, et elle ne tarde pas à présenter des signes de dessèchement, particulièrement après des bains répétés ou l’utilisation d’essuies trop rêches. Voici quelques conseils pour prévenir les irritations :

Lavez votre bébé à la main et non avec un gant de toilette

Utilisez un gel nettoyant surgras sans savon spécialement formulé pour les peaux sèches à cause de l’eau calcaire.

Tamponnez (ne frottez pas) votre bébé pour le sécher après le bain avec une serviette en coton. Cela empêche l’humidité de s’en aller.

Hydratez sa peau avec une crème de soin ultra-nourrissante.

Optez pour des sous-vêtements en coton qui n’irritent pas la peau.

N’utilisez pas trop de lessive.

Découvrez tous les produits Kalip’tus producten sur farmaline.be.