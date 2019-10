La Belgique ira à Madrid avec Goffin, Coppejans, Darcis, Vliegen et Gille

David Goffin (ATP 13), Kimmer Coppejans (ATP 158), Steve Darcis (ATP 181) et les spécialistes du double Joran Vliegen (ATP 38 en double) et Sander Gille (ATP 44 en double) ont été sélectionnés par le capitaine Johan Van Herck pour la phase finale de la nouvelle version de la Coupe Davis, organisée du 18 au 24 novembre à Madrid. La Belgique a été versée dans le groupe D en compagnie de la Colombie et de l’Australie.

Cette phase finale réunira 18 équipes. Les premiers de chacun des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Pour rappel, chaque duel entre deux nations est composé de trois rencontres, deux simples et un double.

« Faire cette sélection était quand même spécial », a commenté Van Herck dans un communiqué. « Nous jouons pour la première fois dans la nouvelle formule, avec de nouveaux défis. Nous devons battre la Colombie et l’Australie, deux adversaires à ne pas sous-estimer. Avec David, Kimmer, Steve, Sander et Joran, nous avons une équipe forte avec beaucoup de potentiel et d’options pour nous qualifier pour la phase à élimination directe. Nous avons l’expérience, le talent et – en Coupe Davis peut-être le plus important – la volonté et l’esprit d’équipe pour aller loin dans le tournoi pour la troisième fois en cinq ans. Ensemble avec le staff et les joueurs, nous continuerons de miser sur l’approche habituelle: nous préparer le mieux possible et nous battre ensemble sur le terrain pour chaque point. »

La Belgique a dû passer par un match de qualification pour avoir le droit de participer à cette première édition de la nouvelle Coupe Davis. Privés de Goffin, Darcis et de Ruben Bemelmans, les Belges s’étaient imposés au Brésil, sur la terre battue d’Uberlândia, grâce aux deux victoires de Coppejans et au succès de la paire Vliegen/Gille, qui s’était jouée du redoutable duo Marcelo Melo/Bruno Soares.

Coppejans, devenu entre-temps N.2 belge, Gille et Vliegen ont été confirmés dans la sélection de Van Herck. Ils accompagneront Goffin et Darcis. Celui-ci retrouve l’équipe belge pour la première fois depuis la finale 2017, perdue contre la France. Alors qu’il prendra sa retraite en janvier 2020, Darcis disputera pour la dernière fois la compétition qui lui a valu le surnom de ‘Monsieur Coupe Davis’ pour sa capacité à offrir les points décisifs à la Belgique.

La Belgique a atteint à trois reprises la finale de la Coupe Davis dans son ancienne version, en 1904, 2015 et 2017.

