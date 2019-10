Elise Mertens 18e mondiale, Bencic grimpe à la 7e place après son succès à Moscou

Elise Mertens pointe à la 18e place du classement WTA publié lundi matin, soit une de mieux que la semaine dernière. Tête de série N.1 au Luxembourg la semaine dernière, Elise Mertens a été battue au 2e tour par Jelena Ostapenko, future lauréate. La Lettone, qui a remporté Roland-Garros en 2017 et ancienne N.5 mondiale, est désormais 44e (+19).

La Suissesse Belinda Bencic, qui s’est qualifiée pour le Masters de fin de saison et qui a remporté le tournoi de Moscou, a égalé son meilleur classement en carrière en grimpant de trois places pour atteindre la 7e position. A noter que le trio de tête reste inchangé avec l’Australienne Ashleigh Barty, la Tchèque Karolina Pliskova et la Japonaise Naomi Osaka.

Côté belge, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, qui ont toutes les deux mis un terme à leur saison à cause de blessure, sont respectivement 48e et 125e. Entre les deux se trouvent Kirsten Flipkens (99e) et Ysaline Bonaventure (113e, -3). ‘Flipper’, qui a atteint les quarts de finale après être sortie des qualifications à Moscou, a fait un joli bond de 21 places. Yanina Wickmayer, 149e (+2), complète le contingent belge dans le top-200.

Source: Belga