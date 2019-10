Challenger d’Hambourg – Steve Darcis qualifié à son tour pour le deuxième tour

Steve Darcis s’est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger d’Hambourg, une épreuve sur surface dure dotée de 46.600 euros, lundi en Allemagne. Comme Ruben Bemelmans un peu plus tôt dans la soirée. Steve Darcis (ATP 181), 35 ans, a battu au premier tour le Bosnien Mirza Basic (ATP 298), 28 ans, en trois sets – 6-3, 4-6 et 7-5 – et 2 heures 9 minutes de jeu.

En 16es de finale, le Liégeois, qui a annoncé mettre fin à sa carrière fin janvier, affrontera le Serbe Viktor Troicki, 159e mondial, 33 ans, exempté du premier tour de par son statut de tête de série N.9.

Plus tôt dans la soirée, Ruben Bemelmans, 31 ans, 205e mondial, avait battu en entrée l’Australien John-Patrick Smith, 30 ans, 269e à l’ATP, 7-5, 6-4 en une heure et 23 minutes de jeu. Le Limbourgeois se qualifie ainsi pour le deuxième tour (16es de finale) où il sera opposé au Suédois Elias Ymer (N.2), 23 ans, 130e joueur du monde, exempté du premier tour.

Au contraire de Steve Darcis, Ruben Bemelmans n’a pas été sélectionné par Johan Van Herck, le capitaine de la Belgique, pour la phase finale de la Coupe Davis à Madrid du 18 au 24 novembre.

Source: Belga