Une biographie de Mac Miller désapprouvée par sa famille est en préparation

Plus d’un an après le tragique décès du rappeur américain, la mère de Mac Miller a demandé à tous ses proches de ne pas contribuer au projet de biographie en cours, un projet que la famille n’approuve pas.

Mac Miller est décédé il y a un peu plus d’un an d’une overdose accidentelle. Le rappeur avait 26 ans. Alors qu’une biographie sur l’ex d’Ariana Grande est en préparation, Karen Meyers, la maman de l’artiste, a indiqué que la famille n’a pas donné son consentement et n’approuve pas ce projet.

Aussi, elle a appelé via Instagram tous les proches de Mac Miller à ne pas y contribuer. « Aux artistes, managers et amis : un écrivain prépare la biographie de Mac Miller pour laquelle certains d’entre vous ont été approchés ou le seront. Ce livre n’est pas autorisé ni approuvé par la famille de Mac. Nous n’y participons pas et apprécierions que vous non plus si vous connaissiez personnellement Malcolm », écrit Karen Meyers.

« Respecter la famille »

La mère du rappeur n’a pas dévoilé plus d’information, ni sur l’identité de l’écrivain, ni sur les raisons de leur désapprobation.

Suite à ce post, Karen Meyers a immédiatement reçu une vague de soutien de la part des fans de Mac Miller. Même si beaucoup souhaitent un jour voir un documentaire ou une bio sur l’artiste, bon nombre d’entre eux appellent à ce que l’on respecte la famille et ses souhaits.

Homicide involontaire

Malcolm McCormick de son vrai nom, avait été retrouvé à son domicile de Los Angeles le 7 septembre 2018. D’après l’autopsie, le rappeur serait mort accidentellement après avoir absorbé un « mélange toxique » de fentanyl, de cocaïne et d’alcool.

Il s’agirait en réalité d’un homicide involontaire. Son fournisseur lui aurait donné des pilules contrefaites, contenant du fentanyl, un opiacé de synthèse extrêmement puissant (50 fois plus puissant que l’héroïne). Or, le rappeur avait commandé des pilules d’oxycodone, un antidouleur de la famille des opiacés utilisé par de nombreux toxicomanes.

Au début du mois d’octobre, trois hommes avaient été inculpés par la justice américaine pour lui avoir fourni ces médicaments contrefaits.

