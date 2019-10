« Stand up for Nuclear » défend l’atome gare centrale à Bruxelles

Une trentaine de personnes se sont mobilisées dimanche entre 11h00 et 14h00, devant la gare centrale de Bruxelles, pour organiser l’événement « Stand up for Nuclear » de la Nuclear Pride Coalition et de la Belgian 100 TWh. Quelque 200 flyers ont été distribués aux passants. Cet événement a lieu cette année dans 32 villes à travers le monde. Une 1ere édition belge avait déjà été organisée en avril 2018 à Bruxelles sous le nom « Nuclear Pride Fest ».

Deux stands ont été installés sur le carrefour de l’Europe, devant la gare centrale. Les passants pouvaient y demander de l’information sur l’énergie nucléaire et prendre part à de petites animations.

« On est des citoyens pour le nucléaire, sans aucun lien avec le secteur énergétique du nucléaire », souligne Paul Bossens, organisateur de l’événement. « Pour nous, c’est la solution pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques. Notre opinion est partagée par beaucoup de citoyens, mais il y a une pression sociale énorme qui rend ce point de vue difficile à affirmer. Le nucléaire représente beaucoup d’énergie décarbonisée et bon marché. Il permet aussi de garantir une indépendance face aux pays producteurs de pétrole et face aux conditions météorologiques. On ne voudrait pas que notre gouvernement remplace le nucléaire par du gaz qui produirait plus de CO2 et qui coûterait plus cher aux citoyens ».

Source: Belga