Sebastiaan Bornauw ouvre son compteur buts avec Cologne

Sebastiaan Bornaauw a contribué avec un but de la tête à la victoire 3-0 de son équipe Cologne contre Paderborn dimanche lors de la 8e journée de Bundesliga. L’ancien défenseur anderlechtois, arrivé à Cologne cet été, ouvre donc son compteur buts sous ses nouvelles couleurs. L’international espoirs belge a marqué à la 85e et a achevé le boulot entrepris par Sebastian Terodde et Louis Schaub, buteurs à la 8e et à la 59e minute.

Il ne s’agit que de la deuxième victoire de la saison pour Cologne qui est actuellement 15e avec 7 points. Équipier de Bornauw, Birger Verstraete était absent suite à une blessure au ménisque.

Source: Belga