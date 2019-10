RDC: au moins 30 morts dans un accident de la route

Au moins trente personnes sont mortes dans un accident survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur la route entre Kinshasa et Matadi, dans l’ouest de la République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan de source humanitaire. « Le bilan actuel est de 30 morts, 18 autres personnes sont brûlées au troisième degré. Nous poursuivons le travail d’identification des corps », a déclaré David Nsiala, responsable de la Croix-Rouge de Mbanza-Ngungu dans la province de Kongo central (ouest).

« Un accident s’est produit ici à Mbanza-Ngungu aux environs de 1H00 du matin. Un bus en provenance de Lufu vers Kinshasa a fini sa course dans une parcelle avant de prendre feu », avait déclaré plus tôt à l’AFP Didier Nsimba, administrateur-adjoint du territoire de Mbanza-Ngungu.

Le conducteur a perdu le contrôle de ce véhicule de transport de passagers et de marchandises « à la suite d’une défaillance de frein », selon M. Nsimba. Des corps sont « calcinés » et « certains blessés ont été conduits à l’hôpital de Nsona Nkuku », a-t-il dit.

Le nombre des passagers qui voyageaient dans le bus n’a pas été dévoilé par les autorités.

Le territoire de Mbanza-Ngungu est situé à environ 150 km à l’ouest de la capitale Kinshasa, sur la route nationale numéro 1, où de nombreux accidents meurtriers se produisent.

source: Belga