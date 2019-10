Plusieurs courts-métrages belges primés au Festival des Enfants terribles à Huy

La septième session du Festival des Enfants terribles, spécifiquement dédié aux premiers films européens, s’est clôturée dimanche à Huy. Plusieurs courts-métrages belges y ont été primés. Accueillant chaque année quelque 2.000 visiteurs, le Festival cinématographique des Enfants terribles s’est terminé ce week-end au centre culturel de Huy.

Une sélection de 29 courts-métrages issus de 11 pays européens ont participé à la compétition. Réalisée par Marie Mc Court, la fiction belge « I Was still there when you left me » (2019) de Marie Mc Court a obtenu le prix de La Trois.

Les prix 6nema, du jury jeune et du public ont été attribués à « Homesick » (2018), un court français réalisé par Koya Amura et évoquant les suites de la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Dans les mêmes catégories, une mention a été attribuée au film d’animation français « La vie de château » (2019) de Clémence Madeleine Pedrillat et Nathaniel H’limi. La fiction belge « Provence » (2018), de Kato De Boeck, s’est vu décerner le prix de la Critique, parrainé par l’Union de la critique de cinéma (UCC).

Le jury officiel a octroyé son prix national à un film belge de fin d’études, « Le Dragon à deux têtes » (2019), réalisé par Páris Cannes. La coproduction franco-belge « Saigon sur Marne » (2019), de Aude Ha Leplège, a obtenu une mention.

Le prix international est revenu au court espagnol « Los seis grados de libertad » (2019) de Sergio H. Martin. La réalisatrice française Mathilde Elu a été gratifiée d’une mention pour son court-métrage « Brazil » (2018). Le Festival international des Ecoles de Cinéma (FIDEC) et l’association éponyme sont nées en 2001, avec pour principal objectif la promotion de courts-métrages réalisés par des étudiants en cinéma, belges ou étrangers.

Chaque automne à Huy, durant douze ans, le FIDEC a organisé ses sessions, dont une dernière édition en 2012. Poursuivant la promotion du jeune cinéma, l’association a ensuite lancé, en 2013, le Festival des Enfants terribles, entièrement dédié aux premiers films européens.

Source: Belga