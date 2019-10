Malines se joue de l’Antwerp et le dépasse au classement

Malines s’est imposé 3-1 devant son public dimanche après-midi face à l’Antwerp à l’occasion de la 11e journée de Pro League. Les Sang et Or profitent de ce succès pour grimper à la quatrième place avec 20 points comme Gand (3e). L’Antwerp reste lui bloqué à 17 points et occupe la 5e position. Malines a réalisé une très bonne première période dans cette rencontre en se procurant les meilleures opportunités. Pourtant, c’est Dieumerci Mbokani qui a fait bouger le marquoir en premier à la 19e minute pour donner l’avantage aux Anversois. Les efforts de Malines ont toutefois été récompensés en fin de mi-temps grâce aux buts de la tête de Thibault Peyre (40e) et d’Igor de Camargo (45e).

Après la pause, l’Antwerp a logiquement tenté de refaire son retard mais a manqué d’inspiration aux abords du rectangle. Malines a bien résisté et a frappé une nouvelle fois – en contre – dans les arrêts de jeu grâce à un tir en lucarne de Jordi Vanlerberghe (90e+5).

Source: Belga