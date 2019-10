La Chinoise Shiwen Liu remporte la Coupe du monde de tennis de table

La Chinoise Shiwen Liu (ITTF 5) a remporté la Coupe du monde de tennis de table à Chengdu, dimanche en Chine. Elle s’est imposée en six sets, 4-11, 11-8, 11-8, 11-6, 3-11 et 11-9 contre sa compatriote Yuling Zhu (ITTF 3) après 1h10 de jeu. Ce match entre Zhu et Liu était un remake de la finale de 2017, cette fois remportée par Yuling Zhu. C’est la cinquième fois, et c’est un record dans la compétition, que Shiwen Liu inscrit son nom au palmarès après ses succès en 2009, 2012, 2013 et 2015. La Chinoise de 28 ans signe une saison pleine, elle qui a également été sacrée championne du monde en avril.

Le match pour le bronze a été remporté par Feng Tianwei. La Singapourienne, qui s’est imposée 11-6, 11-8, 11-8, 5-11, 15-13 contre l’Américaine Lily Zhang, a décroché une 4e médaille de bronze dans cette compétition après 2008, 2013 et 2016.

La Coupe du monde, organisée par l’ITTF, fédération internationale de tennis de table, se déroule chaque année pendant trois jours et rassemble un nombre restreint de joueurs. Chaque nation ne peut aligner que deux joueurs.

