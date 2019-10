Jupiler Pro League – Le but de Bastien validé à juste titre: « il n’y a pas de camera sur la ligne de touche »

Le département arbitrage de l’Union Belge a défendu les arbitres en charge de Standard – Genk samedi après la polémique qui a entouré le seul but de la rencontre, celui inscrit par Samuel Bastien à la 84e de la rencontre. Selon les Limbourgeois – qui ont invoqué l’intervention du VAR – le but aurait dû être annulé car le ballon était sorti du terrain au départ de l’action. « Le VAR n’avait pas d’images pouvant montrer que la balle avait complètement franchi la ligne de touche. Pour cela, il faut une caméra sur la ligne. Si le ballon touche encore la ligne de touche, il est toujours sur le terrain de jeu et doit continuer à être joué », a expliqué le département arbitrage dans un communiqué. « Si le VAR ne peut pas fournir une preuve claire (image) à l’arbitre que le ballon a franchi la ligne de touche, le VAR ne peut pas intervenir (décision factuelle). »

Samedi lors des interviews d’après-match, l’entraîneur de Genk Felice Mazzu avait sorti son téléphone devant les caméras pour montrer une image de l’action en question. « C’est l’image du ballon qui sort. Le juge de ligne est juste en face. On le voit, le ballon est dehors. Avec tous les moyens informatiques qu’on a aujourd’hui, ce n’est pas normal de laisser passer une action comme celle-là », s’était-il emporté.

Par ce communiqué, le département arbitrage ne prétend pas que la décision de l’arbitre est juste mais souligne qu’il était difficile pour le VAR de confirmer ou infirmer la décision du referee.

Source: Belga