Jupiler Pro League – Charleroi dispose sans problème du Cercle de Bruges et retrouve la victoire

Le Sporting de Charleroi est venu à bout du Cercle de Bruges 0-3 dimanche soir en clôture de la 11e journée de Pro League. Les Carolos sortaient d’un bilan de un sur neuf avant la trêve et retrouvent donc le sourire avec le quatrième succès de leur saison. Les Zèbres ont construit leur victoire en première mi-temps. Déterminé pour la première de l’entraîneur allemand Bernd Storck, le Cercle de Bruges a voulu montrer les crocs devant son public avec un pressing très haut. Les Brugeois ont ainsi prêté le flanc aux reconversions rapides de Charleroi qui a profité d’une première erreur individuelle adverse pour lancer Ryota Morioka dans la profondeur et lui permettre de faire 0-1 (5e). Passeur sur le premier but, Ali Gholizadeh a une nouvelle fois remonté le ballon très vite et offert un nouvel assist pour Massimo Bruno qui a remporté lui aussi son face-à-face avec Guillaume Hubert (32e). Le Cercle a montré toutes ses carences défensives quatre minutes plus tard lorsque Modou Diagne a porté le ballon sur 30 mètres sans être attaqué pour finalement conclure en beauté (36e). 0-3 en moins de 40 minutes, le match était plié.

En deuxième période, Charleroi a continué à jouer avec le même schéma: attendre et repartir en contre. Le Cercle a insisté et s’est fait plus pressant offensivement mais n’a réellement été dangereux qu’une fois à la 76e lorsque Penneteau et Dessoleil ont dû intervenir in extremis pour contrer les frappes de Gory et de Saadi. En contre, Charleroi s’est procuré plus d’une opportunité de faire 0-4 mais a gaspillé, notamment avec Henen à la 83e minute.

Au classement, les Zèbres sont 9es avec 15 points, à une seule longueur de la 6e place occupée par Genk. Charleroi compte un match de moins que ses adversaires en raison du match remis face au Club de Bruges. Le Cercle de Bruges signe quant à lui une 6e défaite de rang et reste en queue de peloton avec trois points.

Source: Belga