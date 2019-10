Dans un an, la « plus grande Expo universelle de l’histoire » ouvrira ses portes à Dubaï

J-365 avant l’ouverture de l’Exposition universelle 2020 à Dubaï. A un an jour pour jour de l’inauguration de ce que les autorités émiraties qualifient déjà de « plus grand show au monde », les préparatifs vont bon train sur le site, légèrement entrouvert à la presse internationale dimanche. Quelque 192 pays, disposant chacun de leur propre pavillon, seront présents lors de l’Expo. Et peu de ces bâtiments sont déjà sortis de terre. Au total, 25 millions de personnes sont attendues sur place durant les six mois que durera la manifestation. Situé à mi-chemin entre Dubaï et Abu Dhabi, le site qui l’accueillera s’étend sur 4,32 km2 (la plus grande superficie jamais construite pour une Exposition universelle) et, pour qu’il soit prêt, il aura nécessité plus de 100 millions d’heures de travail.

Environ 25 millions de visiteurs sont attendus durant les six mois de l’Expo, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

C’est la première fois que l’Exposition universelle s’établit dans la zone Moyen-Orient/Asie du Sud-Est. La précédente édition avait eu lieu à Milan en 2015 et la suivante se tiendra à Osaka (Japon) en 2025.

Au total, 192 pays – un record – ont déjà confirmé leur participation à l’événement, dont la Belgique. Chacun disposera de son propre pavillon, ce qui est une première, en plus de ceux dévolus à l’Expo elle-même, dont le thème est « Connecter les esprits, construire le futur ».

Excepté les pavillons propres à l’Expo 2020, peu de bâtiments sont déjà sortis du sable du désert émirati. De nombreux travaux de construction n’en sont en effet encore qu’au stade de l’excavation ou des fondations.

A l’issue de la manifestation, le but initial est que les différents pavillons soient déconstruits et que les terrains soient rendus dans leur état d’origine. Mais il n’est pas impossible que l’un ou l’autre édifice soit préservé. Les autorités locales souhaitent en effet établir un nouveau quartier pour Dubaï à cet endroit, baptisé District 2020.

