Bauke Mollema lève les bras à la Japan Cup

Bauke Mollema a confirmé dimanche à la 28e édition de la Japan Cup (1.HC) qu’il était en forme en cette fin de saison cycliste. Le Néerlandais de l’équipe Trek-Segafredo a devancé le Canadien Michael Woods (EF Education First) d’une seconde après 144,2 km de course autour d’Utsunomiya. Le Néo-Zélandais Dion Smith (Mitchelton-Scott) a complété le podium en terminant à 0:44 de Mollema. Mollema et Woods sont arrivés ensemble sur la ligne mais c’est bien le Néerlandais de 32 ans qui s’est montré le plus véloce au terme d’un dernier faux plat montant. C’est la deuxième victoire en quelques jours pour Mollema, lauréat du Tour de Lombardie samedi dernier, son premier succès dans un des cinq ‘Monuments’.

Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles) a terminé 9e et premier Belge. Son équipier Baptiste Planckaert a lui dû se contenter de la 36e position finale. Vainqueur samedi du Critérium, Edward Theuns (Trek-Segafredo) a abandonné.

Mollema succède à l’Australien Robert Power au palmarès de la course nippone.

Source: Belga