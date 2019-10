Bangladesh: 4 morts dans des émeutes provoquées par des messages jugés blasphématoires

Au moins quatre personnes ont été tuées dans une manifestation au Bangladesh lorsque la police a ouvert le feu sur une foule de musulmans menaçants, excédés par des messages Facebook qui auraient insulté le prophète Mahomet, selon les autorités. La Première ministre Sheikh Hasina a appelé au calme, expliquant que le compte Facebook incriminé, qui appartient à un jeune hindouiste, avait été « piraté » par un musulman pour « répandre des mensonges ».

Les émeutes provoquées par des messages en ligne jugés blasphématoires sont devenus un grave problème pour les forces de sécurité au Bangladesh, dont la population de 168 millions de personnes compte 90% de musulmans.

Environ 20.000 musulmans ont manifesté sur un terrain de prières dans la ville de Borhanuddin sur l’île de Bhola, la plus grande du pays, pour demander l’exécution du jeune hindouiste, poursuivi pour incitation aux tensions religieuses via des messages sur internet.

La police dit avoir ouvert le feu pour se défendre car la foule lui lançait des pierres. « Au moins quatre personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées », a déclaré l’inspecteur de police Salahuddin Mia à l’AFP, précisant que des renforts avaient été déployés sur l’île.

Le bilan devrait encore s’alourdir: le docteur Tayebur Rahman a indiqué à l’AFP qu’au moins sept des 43 personnes amenées à l’hôpital local se trouvaient dans un état critique.

En 2016 déjà, des musulmans furieux avaient attaqué des temples hindouistes dans une ville de l’est du pays à cause d’une publication Facebook qui se serait moquée d’un des lieux sacrés de l’islam.

Des islamistes ont également attaqué à de nombreuses reprises des membres de minorités religieuses, des blogueurs laïcs, des éditeurs, des écrivains et des étrangers.

source: Belga