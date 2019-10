Plus de 200 communes wallonnes en transition énergétique !

Communes et citoyens jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Grâce à POLLEC, les collectivités locales et leurs habitants disposent par exemple d’outils qui leur permettent d’avoir un impact direct sur leur consommation énergétique. Plus de 200 communes ont déjà franchi le pas !

Comment encourager les citoyens à agir pour le climat ? En travaillant au niveau communal pardi ! En faisant des collectivités locales des facilitateurs de la transition énergétique. En Wallonie, un projet insuffle notamment une telle dynamique au niveau local et individuel. Il s’agit de POLLEC, « Politique Locale Énergie Climat ». Mis sur pied par la Région wallonne et coordonné par l’asbl APERe, il vise à impliquer les communes et les citoyens dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques !

Réduire les émissions de 40% en 2030

Lancée en 2012, POLLEC s’inscrit dans la Convention des maires. Cette initiative de la Commission européenne invite les communes d’Europe et leurs citoyens à s’engager, sur base volontaire, à dépasser les objectifs du fameux paquet européen « 3 x 20 en 2020 ». Au total, plus de 200 communes wallonnes sont désormais engagées dans cette voie. C’est près de 80% des communes de Wallonie ! Concrètement, POLLEC consiste à aider les communes (ou des structures supracommunales), à construire avec les acteurs locaux, des plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAED). Les communes s’engagent à agir pour atteindre une réduction des gaz à effet de serre sur leur territoire de 20% à l’horizon de 2020 et de 40% à l’horizon de 2030. Pour y arriver, elles bénéficient par exemple d’un soutien financier et méthodologique. Mais pour favoriser une concrétisation collective de ces objectifs ambitieux, les communes peuvent aussi se reposer sur les nombreuses initiatives citoyennes (initiatives de transition, coopératives citoyennes de production d’énergie, etc.) et sur des exemples de processus démocratiques participatifs comme le Parlement Citoyen Climat (voir ci-après) le G100, les PCDR, les plate-formes Web de consultation.

80 communes pionnières

Sur les deux cents communes engagées dans le programme POLLEC, quatre-vingts ont finalisé leur plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat. Elles doivent cependant encore le concrétiser pour la plupart. Les objectifs fixés par ces communes sont avant tout orientés vers l’efficacité énergétique, qui représente 75% de l’objectif global de réduction des émissions de CO2, et plus spécifiquement vers la rénovation énergétique des bâtiments, logements en tête. Mais ces collectivités locales se montrent également ambitieuses en matière de production d’énergie renouvelable, éolienne et photovoltaïque. Si toutes les communes wallonnes se fixaient les mêmes ambitions, le résultat dépasserait les objectifs wallons en matière de production d’énergie renouvelable ! Cette dynamique montre à quel point les communes peuvent contribuer à la transition énergétique de la Wallonie. Bon à savoir : l’APERe permet aux citoyens de savoir où en est leur commune en matière de participation au projet POLLEC et de prendre connaissance de son plan climat local ; voire d’y participer !

Didier Dillen

www.apere.org

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo : « Comprendre, changer, agir maintenant ».