La censure d’Instagram viserait davantage les personnes en surpoids

Mise à jour 13 février 2019 : Instagram a restauré la photo après l’avoir analysé et reconnu qu’elle n’aurait pas dû être supprimé. Aujourd’hui, Instagram à recommencé, en supprimant à nouveau une photo de notre modèle portant du 54 en culotte qui n’a rien de choquant sur le compte de Noémie. Instagram fait clairement preuve de grossophobie puisqu’ils ne touchent pas aux milliers de photos de gros plans sur des culs en strings, aux photos nues d’Emily Ratajkowski alors que c’est photos sont clairement explicites. Je suis choquée par ce qui se passe depuis samedi. Parce qu’une femme à un peu de poids elle est sale et vulgaire ? Et si on porte du 34 tout va bien ? Est-ce normal qu’une femme se sentent agressé et humilié de la sorte par des mots comme « pornographie » en se montrant uniquement pour présenter un simple patron de couture ? On a besoin de vous un maximum pour partager cette histoire qui est pire qu’injuste. Instagram ne respecte pas son propre règlement, fait preuve de censure et d’une forme de discrimination qui ne devrait même plus exister en 2019. Est-ce que vous avez des contacts d’associations de défense des droits des femmes ? De journalistes ou autre pour nous aider dans ce combat qui me révolte. Je préférerai passer mon temps autrement que de défendre mon droit d’être une femme quelque soit mon tour de taille. Merci à tout ceux qui partagent en masse sur les réseaux sociaux depuis samedi ! #grossophobie #censure #discrimination #injustice #violence