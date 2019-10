WTA Luxembourg – Julia Görges défendra son titre contre Ostapenko

L’Allemande Julia Görges, tenante du titre, a rejoint la Lettone Jelena Ostapenko en finale du tournoi de tennis WTA International de Luxembourg, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars. Görges, 26e joueuse mondiale et tête de série N.2, a écarté la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 43/N.3) 6-3, 6-4, samedi, en 1 heure et 28 minutes. Görges, 30 ans, compte sept victoires sur le circuit WTA dont le tournoi d’Auckland en début d’année. L’an passé, l’Allemande avait battu la Suissesse Belinda Bencic en finale dans le Grand-Duché. Elle a aussi perdu neuf finales. La dernière à Birmingham en juin.

Dans l’autre demi-finale, Ostapenko, 63e à la WTA, a pris la mesure 3-6, 6-3, 6-2 de la Russe Anna Blinkova (WTA 66), tête de série N.8.

La Lettone, 22 ans, visera un troisième titre sur le circuit WTA, après ses succès à Roland-Garros et Séoul, tous deux conquis en 2017. Elle disputera la septième finale de sa carrière, une semaine après celle perdue à Linz face à la sensation américaine Cori Gauff, 15 ans.

Görges et Bencic se sont déjà affrontées à quatre reprises, avec un bilan de deux victoires partout.

Source: Belga