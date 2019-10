Pieter Heemeryck s’impose à Majorque et remporte le circuit 2019 du Challenge Family

En remportant le semi-triathlon de Majorque, le Challenge Peguera-Mallorca, samedi en Espagne, Pieter Heemeryck est assuré de terminer le circuit 2019 du Challenge Family en première position chez les messieurs. Vingt-quatre épreuves de moyenne et longue distance à travers le monde composent ce circuit, basé sur un système de points et d’un certain nombre de courses à disputer. Vainqueur de cinq épreuves depuis le début d’année et avec un total de 2.350 points, le Louvaniste de 29 ans est devenu le premier Belge à se l’adjuger, lui permettant d’empocher en fin de saison un chèque de 30.000 dollars. Heemeryck n’a jamais été mis en difficulté sur l’île espagnole, où il avait remporté la 3e édition en 2016 et avait terminé 5e l’an dernier. Il a pris les commandes de la course après 10 km sur le vélo et ne s’est plus jamais retourné. Le triathlète de l’équipe Domo-Scott a parcouru les distances de 1,9 km à la nage, les 90km en vélo, et les 21 km à pied en 3h49:57. Il a devancé de plus de 4 minutes l’Autrichien Thomas Steger (3h54:13) et de 7:12 le Suisse Ruedi Wild (3h56:09). Sybren Baelde a terminé 2e Belge, à la 19e place, en 4h11:43, remportant sa catégorie d’âge des 18-24 ans. Vincent Van de Walle est 27e, en 4h20:25, et 2e en 25-29 ans.

Chez les féminines, la victoire est revenue à la Tchèque Radka Kahlefeldt, en 4h21:42, devant la Française Jeanne Collonge (4h27:34) et l’Autrichienne Lisa Hütthaler (4h28:59).

Source: Belga