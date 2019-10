Lukebakio buteur avec le Hertha Berlin

Dodi Lukebakio a permis au Hertha Berlin d’aller chercher un point sur la pelouse du Werder Brême samedi à l’occasion de la 8e journée de Bundesliga. L’attaquant belge de 22 ans a égalisé pour les siens à la 70e minute pour signer son 2e but cette saison. Auteur de trois victoires consécutives avant la trêve le Hertha Berlin poursuit sa série positive. Il occupe la 10e position avec 11 points.

Wolfsburg, toujours privé de Koen Casteels en raison de sa blessure au péroné, a quant à lui pris un très bon point à l’extérieur face au RB Leipzig. Wout Weghorst (82e) a rapondu au but de Timo Werner (54e) et permet aux Loups de rester dans les hauts quartiers du classement. Au terme de son match, Wolfsburg occupe la 2e place de Bundesliga avec 16 point et reste devant Leipzig (15) et le Bayern (15), tenu en échec par Augsburg malgré le 12e but en 8 matches de Robert Lewandowski.

Le Borussia Dortmund d’Axel Witsel et de Thorgan Hazard (12 pts) a l’opportunité de recoller au peloton en fin d’après-midi en cas de victoire face au Borussia Mönchengladbach, premier avec 16 unités.

