Les Belges à l’étranger – Denayer titulaire mais sans brassard lors du partage de Lyon pour la 1ère de Garcia

De retour de blessure, Jason Denayer était bien présent au centre de la défense lyonnaise pour le première rencontre de Rudy Garcia à la tête de l’OL. Le défenseur belge a toutefois dû céder son brassard de capitaine à son équipier Marcelo. Ce changement n’a pas permis à Lyon d’interrompre sa série de sept matches sans victoire, qui sont désormais devenus huit avec le partage 0-0 de ce samedi contre Dijon. Un résultat qui ne satisfera pas les supporters lyonnais, déjà hostiles en début de match avec des banderoles de contestation et des sifflets adressés à Garcia.

Au classement, Lyon est 14e avec 10 points et seulement deux victoires au compteur.

En Écosse, le Celtic s’est repris avec la manière après deux matches sans victoire. Il s’est en effet imposé 6-0 contre Ross County. Boli Bolingoli-Mbombo a disputé toute la rencontre pour l’équipe de Glasgow et a offert une passe décisive sur le 6e but des siens. Au classement, le Celtic est 1er avec 22 points en attendant le déplacement du Rangers (21 pts) sur la pelouse de Hearths dimanche.

Source: Belga