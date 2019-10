Fédération bruxelloise du PS – Les militants ne veulent plus de concentration des pouvoirs, estime R. Madrane

Le président du parlement bruxellois Rachid Madrane a reconnu samedi soir la victoire d’Ahmed Laaouej dans l’élection à la présidence de la Fédération bruxelloise. Il a également estimé que son caractère étriqué démontrait une volonté des militants socialistes bruxellois de ne plus accepter de concentration des pouvoirs. « Aujourdhui, les militants socialistes bruxellois ont parlé. Je veux féliciter Ahmed Laaouej et son équipe pour leur victoire que je reconnais et accepte », a dit Rachid Madrane dans un message diffusé via l’agence Belga.

Selon lui, les militants ont aussi adressé « un message clair : ils ne veulent plus de concentration des pouvoirs ».

« Le score que j’ai réalisé avec mon équipe démontre que nous représentons une force qui saura se faire entendre de manière constructive en faveur des valeurs du parti socialiste, des Bruxelloises et des Bruxellois », a-t-il conclu.

Le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, a été élu samedi en début de soirée, président de la fédération bruxelloise du PS avec 52.5 pc des voix.

Il succède ainsi à Laurette Onkelinx à la tête de la fédération bruxelloise du PS.

M. Laaouej s’est porté candidat, avec les députés bruxellois Isabelle Emmery et Martin Casier et le soutien du bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close. L’actuel président du parlement bruxellois Rachid Madrane se présentait en ticket avec la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux, et la présidente du CPAS de la ville de Bruxelles Karine Lalieux.

