European Open – Une finale en double entre les deux premières paires têtes de série

La finale du double de l’European Open de tennis opposera dimanche (13h50) à la Lotto Arena les deux premières paires tête de série de ce tournoi ATP 250 d’Anvers, une épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros. Les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies (N.1) ont en effet battu les Italiens Paolo Lorenzi et Jannik Sinner en deux manches 6-1, 7-5 en demi-finales. L’autre demi-finale a vu l’Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury (N.2) briser le rêve de finale des Belges Joran Vliegen et Sander Gillé 6-7 (5/7), 6-4, 10/4.

Jannik Sinner, la jeune révélation du tournoi, 18 ans, 119e mondial, avait été éliminé plus tôt dans la journée en simple, aussi en demi-finale, par le Suisse Stan Wawrinka (N.4), 18e mondial, 6-3, 6-2.

Source: Belga