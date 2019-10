European Open – Murray face à Wawrinka: « ce ne sera plus jamais comme en 2017, mais ce sera un bon match »

Andy Murray est de retour. Le Britannique retrouve une finale d’un tournoi ATP pour la première fois depuis février 2017 avec sa victoire à Dubaï. L’ex-numéro 1 mondial, opéré à la hanche au début de l’année, avait aussi été en finale à Doha en janvier 2017. Dimanche (16h00) à la Lotto Arena, il sera face à Stan Wawrinka, 34 ans, 18e mondial, de celle de l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers. « Je suis très heureux bien sûr, c’était un match difficile », a commenté le Britannique, 32 ans, aujourd’hui 243e à l’ATP après sa convaincante demi-finale remportée 3-6, 7-5, 6-2 face au Français Ugo Humbert (ATP 70), 21 ans. « Il a super bien joué du fond du court, ce qui était un peu difficile pour moi qui a plutôt joué des doubles depuis mon retour. C’était un peu compliqué, mais je n’étais pas surpris au vu de ce qu’il a montré cette semaine. Il bouge bien avec un super timing dans les frappes de balle. Il servait bien. Quand j’ai commencé à mieux servir cela a été mieux pour moi. Bien sûr, il était important de gagner le deuxième set sinon le match était fini, mais le premier jeu du troisième set a été un tournant, parce que j’ai vraiment joué de bons points et j’ai pris son service de suite ».

Andy Murray aura joué 2h35 en quarts de finale (contre le Roumain Marius Copil (ATP 92), issu des qualifications, vendredi et 2h22 encore samedi en demi-finales. « Je retrouve petit à petit mon tennis et surtout je bouge mieux. Pas encore comme je devrais, mais ce fut ma force et ça commence à revenir. Maintenant physiquement, ça va. Ce ne sont pas non plus de très longs échanges. Donc en termes de jeu effectif, ça va encore. Ce n’est pas comme à Zhuhai où les conditions de jeu sont difficile et où il y a de longs échanges. J’était un peu raide dans mon coude à la fin, mais ça va. »

Andy Murray et Stan Wawrinka se croiseront sur le circuit ATP pour la 20e fois dimanche. L’Ecossais mène 11 victoires à 8 face au Suisse. Leur dernier duel remonte à 2018 sur le gazon de Eastbourne avec un succès d’Andy Murray, mais tout le monde se souvient du match juste avant, en demi-finale à Roland Garros avec un succès en cinq sets de Wawrinka. C’était à la fin du printemps 2017.

« Ce sera un bon match. On a joué beaucoup de fois l’un contre l’autre », a prévu Andy Murray. « Bien sûr, cela ne sera plus jamais comme en 2017 à Roland Garros. Il y a eu ma hanche, ce n’est plus pareil depuis et pour lui il a eu ses problèmes de genou. Il a fallu des mois chacun pour s’en remettre et cela ne sera plus jamais pareil pour nous, mais c’est un plaisir de se retrouver en finale ».

Source: Belga