Comme Minnen, Van Uytvanck met un terme à sa saison

À l’instar de Greet Minnen, Alison Van Uytvanck (WTA 48) ne jouera plus en 2019. La N.2 belge, blessée à la cheville, l’a annoncé samedi sur Instagram. « Fin de saison pour moi », a écrit la Grimbergeoise de 25 ans sur les réseaux. « Je gagne deux tournois en une seule saison pour la première fois », a ajouté celle qui a triomphé à Budapest et Tachkent. « Merci à toute mon équipe de continuer à croire en moi et d’être présente dans les bons comme dans les mauvais moments. »

Greet Minnen, diminuée, ne jouera plus non plus en 2019. « Je ne jouerai plus de tournoi cette saison à cause d’une blessure. Ce n’est pas la manière dont je voulais terminer 2019 mais cela reste une une très belle saison », a écrit la Belge de 22 ans vendredi sur Instagram. « Il est maintenant temps de se reposer avant de préparer 2020. Je suis déjà impatiente de reprendre la compétition. »

Minnen, partenaire d’Alison Van Uytvanck sur et en dehors des courts, est 125e mondiale. Cette saison, elle a remporté le tournoi ITF de Yokohama. Si elle attend toujours sa première participation dans un tableau final du Grand Chelem en simple après des éliminations au 3e tour des qualifications à Roland-Garros et Wimbledon, elle a signé une saison aboutie.

En effet, elle avait brillamment entamé 2019 en atteignant les quarts de finale à Hobart, début janvier, pour son premier tournoi WTA. Encore 346e mondiale en début de saison, elle a fait un bond jusqu’aux portes du top 100 en l’espace de quelques mois.

Associées en double, Minnen et Van Uytvanck ont atteint le 2e tour du double dames à Wimbledon.

