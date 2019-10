ATP Stockholm – Shapovalov contre Krajinovic en finale, le vainqueur ouvrira son palmarès

Denis Shapovalov a rejoint le Serbe Filip Krajinovic en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Stockholm, épreuve sur surface dure dotée de 635.750 dollars. Le Canadien, 34e mondial et tête de série N.5, a mis fin au beau parcours du Japonais Yuichi Sugita (ATP 129), ‘lucky loser’ des qualifications, 7-5, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes. Shapovalov disputera, à 20 ans, la première finale de sa carrière sur le circuit ATP.

Plus tôt dans la journée, Krajinovic, 60e à l’ATP, a battu l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 35), troisième tête de série, 4-6, 6-3, 6-3.

Krajinovic, 27 ans, tentera de décrocher son premier titre sur le circuit ATP. Le Serbe a été battu deux fois en finale, au Masters 1000 de Paris en 2017 et à Budapest cette année.

Krajinovic et Shapovalov ne se sont encore jamais affrontés.

Le Grec Stéfanos Tsitsipas avait remporté de l’Open de Stockholm l’an passé.

Source: Belga