Il n’y a pas de petit-déjeuner parfait mais voici quelques conseils

Vous êtes plutôt tartines et orange pressée, café avalé vite fait, ou rien du tout le matin? Il n’y a pas de petit-déjeuner parfait. Mais de façon générale, ceux qui n’en prennent pas ont un moins bon équilibre alimentaire global et une alimentation plus riche et moins équilibrée sur le reste de la journée. Chez les ados, faire l’impasse sur le premier repas de la journée peut même entraîner de mauvaises habitudes et favoriser la prise de poids.

Le petit-déjeuner est un élément structurant d’une stratégie nutritionnelle équilibrée. Mais est-il réellement un repas important? «Ça dépend de votre faim à ce moment-là», explique Myriam Kamouh, de Green Coach Nutrition. «Le petit-déjeuner sera important pour les personnes qui ont faim au réveil, et pas du tout pour ceux qui ne peuvent rien avaler dès le lever. Il faut s’écouter avec bon sens et anticipation. En effet, ceux qui ne déjeunent pas devraient toujours penser à un en-cas sain à emporter, afin de le consommer plus tard dans la matinée. Sauf si on pratique le jeûne intermittent ou ‘fasting’. Celui-ci consiste à ne rien manger sur une fenêtre de 16h: entre le repas du soir et le lunch du lendemain. Le bénéfice est la mise au repos du système digestif et un apport calorique moindre. Mais il ne convient pas à tout le monde.»

Sauter le repas du matin peut en effet avoir des incidences sur votre corps et votre esprit durant la journée. «Ceux qui ont faim vont ressentir peu d’énergie, une incapacité à se concentrer et l’envie irrépressible de se jeter sur quelque chose de sucré», ajoute Myriam Kamouh. «Ce qui est une très mauvaise idée puisque le petit-déjeuner idéal doit être protéiné et à faible index glycémique, ce qui signifie qu’il devrait faire monter le taux de sucre sanguin de manière modérée et progressive, afin d’apporter énergie durable, satiété et que les aliments soient utilisés comme source d’énergie par le corps, plutôt que de se stocker sous forme de graisse corporelle.»

Pas trop de sucre

Mais manger le matin ne veut pas dire ingurgiter tout et n’importe quoi. Et ce qui vaut pour l’adulte vaut encore plus pour l’enfant.

«Les petits-déjeuners ultra-sucrés qui font exploser la glycémie sont à bannir pour tous. Chez les enfants, ils provoquent une grande excitabilité rapidement par une hypoglycémie réactionnelle. S’ensuivent une incapacité à se concentrer, une nervosité palpable et l’envie de revenir au sucre pour la collation. C’est le cercle vicieux des pics de glycémie à répétition, qui sont délétères pour l’énergie, la santé et le moral. Donner un bol de céréales industrielles à vos enfants revient à leur donner un bol de confiserie, il faut en être conscient. Les adultes ne s’en sortent pas mieux avec un petit-déjeuner du type lait chocolaté ultra-sucré, jus d’orange industriel, viennoiseries, confiture etc.»

La vie active, les enfants, le stress, la fatigue, se lever tard… Tout cela peut nous amener à laisser tomber le repas du matin. Mais si le temps nous manque, le minimum vital est toutefois requis. «Un grand verre d’eau pour réhydrater le corps et un en-cas protéiné au goût salé ou sucré. Peu importe tant qu’il s’agit d’aliments vrais, riches en nutriments, et à faible index glycémique. Les protéines consommées le matin aident le corps à générer la dopamine, le neurotransmetteur de l’éveil, de l’entrain et de la motivation.»

Se lever tôt, prendre le temps de s’attabler, passer un moment en famille avant l’école et le travail tout en diversifiant ses aliments, c’est la clé d’un petit-déjeuner idéal. Que peut-on y trouver? «Des œufs sous toutes leurs formes, des dés de tofu aromatisés, du blanc de poulet, des sardines, et quelques crudités (concombre, carottes, radis, chou, avocat) arrosés d’un mélange d’huile olive ou colza et d’un trait de jus de citron. On peut également consommer un petit-déjeuner au goût sucré mais protéiné et à faible index glycémique.»

Des études américaines ont en outre montré que le fait de prendre régulièrement le premier repas de la journée en famille pouvait aider les enfants et les adolescents à acquérir une image plus positive de leur corps. Les comportements parentaux ayant trait à la santé peuvent en effet avoir des effets durables sur un enfant. De plus, l’omission du petit-déjeuner est le comportement prédominant associé à l’obésité chez les ados, même avec un apport de sommeil satisfaisant.

Pierre Jacobs

www.greencoachnutrition.com