Comment renforcer les capacités de son corps à l’approche de l’hiver ?

Froid moi? Jamais! Ou peut-être quand même un peu… Surtout quand les températures passent en dessous de la barre des 20º, voire des 10º, et même du 0º. Ce qui risque d’arriver dans les prochaines semaines. Automne et hiver obligent. Parce que l’organisme risque d’être mis à rude épreuve par le froid, il convient donc de le préparer et de renforcer ses capacités. Oui, mais comment? Et avec quoi?

Des vitamines

C’est évidemment la première chose qui vient en tête quand on pense à un bouclier contre le froid. Dès l’automne, ou l’arrivée de l’hiver, il est bon de s’offrir une bonne cure de vitamine C, notamment via les fruits et légumes tels que les oranges, citrons, poivrons, kiwis, mangues et autre papayes, voire via un complément alimentaire en ampoule. Les carences en vitamine D sont en outre très courantes en hiver. Synthétisée sous l’action des UVB du soleil, sa quantité décline à mesure que l’ensoleillement se fait plus court. Elle reste pourtant indispensable pour maintenir un système immunitaire optimal et une bonne densité osseuse, ainsi que pour absorber le calcium et le phosphore. Si votre médecin peut vous en prescrire, on en trouve néanmoins dans les poissons gras (hareng, saumon, sardine, maquereau, etc.) ainsi que dans le lait, le foie de veau ou encore le jaune d’œuf.

Des plantes

Un peu de phytothérapie ne fera pas de mal cet hiver. L’échinacée, par exemple, que l’on trouve en capsules ou en infusions, contient des principes actifs qui renforcent notre organisme face aux assauts des angines, otites et autres rhumes. La ganoderma est, de son côté, un champignon bien connu des Chinois depuis près de deux millénaires. Il agit sur le système immunitaire grâce à ses bienfaits au niveau intestinal. Le cyprès est également réputé pour être un bouclier contre les infections ORL et la grippe, tout comme le sureau qui agit en plus comme expectorant et anti-inflammatoire. Enfin, le radis noir est souvent commercialisé sous forme d’ampoules ou de gélules, mais se consomme très bien cru (mais pelé). Ses propriétés antibactériennes, son importante quantité en vitamine C, mais aussi en dérivés soufrés et en minéraux en font un excellent allié pour le foie et les poumons, tout en faisant barrage aux bronchites, sinusites et autres rhinites.

Des abeilles

Eh oui… des abeilles. On vous a déjà largement parlé des bienfaits de la ruche, mais on peut en remettre une couche quand il s’agit de combattre le froid. La gelée royale, notamment, est un pur produit miracle avec son concentré d’acides gras, de vitamines, de sucre, d’antioxydants et de minéraux. Quant à la propolis, cette résine visqueuse produite par les abeilles, c’est un vrai antibiotique naturel riche en acides phénols et en flavonoïdes.

Du sport

Le sport permet de fortifier le corps et de booster à la fois notre capacité cardiovasculaire, nos défenses immunitaires, mais aussi notre mental. Et cela compte lorsque vient ce que l’on appelle la dépression hivernale, que les jours raccourcissent et que les rayons du soleil se font rares. L’idée n’est pas de faire cinq kilomètres par jour, une bonne demi-heure de marche à fière allure par jour est déjà pas mal. Cela permet aussi d’aérer les poumons et de sortir de ces endroits souvent surchauffés quand les températures baissent. D’ailleurs, il vaut mieux se couvrir plus que de mettre le thermostat à fond.

Et puis bien boire

En été, quand il fait chaud, on boit! Quoi de plus normal… Il faut bien s’hydrater. Eh bien, en hiver également, et on a tendance à l’oublier. Il est clair que l’on transpire moins en décembre qu’on ne le ferait en juillet, mais il faut rappeler que l’air froid favorise la déshydratation. De plus, cela permet de mieux assimiler les nutriments, les vitamines et autres oligo-éléments dont votre organisme a besoin pendant cette période. Et si une boisson chaude permet de réchauffer le corps, évitez néanmoins les boissons bouillantes. Elles vont provoquer un phénomène de thermolyse qui va enclencher la transpiration. Ce qui pourrait augmenter la sensation de froid. Préférez le tiède!

Pierre Jacobs