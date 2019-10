Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Drutske (réf. 16642)

Je suis un petit chien rigolo, courageux et intelligent, toujours sur vos talons ; j’ai un caractère formidable et je suis d’une immense fidélité envers mon maître ! Je suis très sociable avec ses congénères. Un petit chien tout léger et adorable qui peut être emmené partout, ce que j’apprécierais au plus haut point ! Qui va me donner la vie merveilleuse que je mérite ?

Sexe Mâle Age 2 ans Race Croisé Taille 29 cm Pelage poils courts Poids 4 kg

Comilon (réf. 16648)

Je m’appelle Comilon et mon frère, ma sœur et moi avons été trouvés dans la banlieue de Malaga, seuls au monde, laissés à notre triste sort… Je suis un chiot assez timide, doux et sociable envers tous. Si vous avez le temps et la patience de vous accorder ma confiance, je deviendrai un petit chien adorable. J’ai encore tout à apprendre de la vie mais je ferai tout ce que je peux pour ne pas vous décevoir !

Sexe Mâle Age 4 mois Race Croisé Taille 42 cm Pelage Poils courts Poids 10 kg

Buba (réf. 16512 )

J’ai été abandonnée par mes propriétaires dans une station-service. Ils m’ont jetée de la voiture et sont partis, tout simplement. Je suis maintenant au refuge et tout le monde dit de moi que je suis un amour de chienne, une perle blanche comme la neige ! Sociable avec les autres chiens et les chats, amicale et adorable, douce et gentille, formidable avec les enfants… Je ferai sans aucun doute le meilleur des chiens de famille !

Sexe Femelle Age 1 an Race Croisé Mastin espagnol Taille 78 cm Pelage Poils courts Poids 38 kg

Vous êtes intéressé par Drutske, Comilon, Buba ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr