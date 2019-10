L’auto-récolte, ou l’émerveillement des produits sains et locaux

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler, mais l’auto-récolte est un projet qui a le vent en poupe. Et pour cause: consommer des fruits et légumes locaux et sains que vous avez vous-mêmes cueillis, il faut admettre que c’est plutôt alléchant. Bruno et Virginie sont deux passionnés qui ont rendu cela possible en 2016 avec «A l’Orée du Bois». Détour du côté d’Écaussinnes où ils ont élu domicile par amour de la nature.

Bruno et Virginie reviennent du Cambodge, où ils s’étaient engagés auprès d’ONG, quand ils emménagent à Écaussinnes en 2011. Avec Thomas, un ami expérimenté en la matière, Bruno et Virginie se lancent dans le maraîchage. L’idée de l’auto-récolte germe dans l’esprit de Thomas et la bande se met à concrétiser le projet. «Nous souhaitions reconnecter les gens à des aliments de qualité, pour leur redonner envie de cuisiner autrement et faire évoluer leur relation aux produits», raconte la maman. Le principe: donner au client les accessoires nécessaires à la récolte des différents fruits et légumes pour le laisser choisir ce qu’il y aura dans son plat en toute autonomie. Toutefois, les maraîchers sont à la disposition des cueilleurs d’un jour pour leur apprendre les bons gestes et leur faire goûter des produits qu’ils n’essaieraient pas.

Au total, ces amoureux de la nature possèdent quatre serres, des ruches (Bruno est apiculteur, ndlr), des parcelles de terrain, mais aussi des poulaillers et des prés. Le but assumé par Bruno et Virginie, c’est aussi de remettre l’alimentation saine au goût du jour: «Tout est parti de notre réflexion sur l’état de notre monde. Si consommer local et sain est important pour la planète, ça l’est également pour notre propre santé. Avec une alimentation inadaptée, on est confrontés à des maladies cardiovasculaires, aux cancers au diabète et, avant tout, à l’obésité. Cela, on veut l’éviter à tout prix.»

La famille au centre du projet

Si cette réflexion a fait aboutir le projet «A l’Orée du Bois», cet amour du produit local, Virginie le cultive depuis toute petite. «Mes grands-parents avaient un potager et mon père aussi, donc il y a clairement toujours eu en moi la culture de la terre. Ici, j’ai voulu aller encore plus loin», raconte cette passionnée.

Cette famille, on la retrouve lorsqu’on se rend à Écaussinnes, puisque les parents sont nombreux à venir partager ces moments en pleine nature avec leurs enfants, même si les couples sans enfants ainsi que les célibataires viennent nombreux: «Il était important pour nous de reconnecter les familles à la nature, mais aussi de les reconnecter entre eux. La plupart des activités ne permettent pas aux enfants et aux parents de passer un moment ensemble. On dépose son bambin avec d’autres pour qu’ils s’amusent ensemble, mais on ne passe pas ce chouette moment avec eux. Nous, nous souhaitons, dans la plupart de nos animations, que les enfants puissent apprécier la récolte avec leurs parents, cela change.»

D’ailleurs, la sensibilisation à la consommation des produits sains et locaux, c’est l’affaire des deux générations. «Les enfants sont toujours très motivés à l’idée de goûter de nouvelles choses. Le fait de cueillir soi-même, c’est ludique pour eux et ça les sensibilise à l’alimentation saine. Si cela permet aux parents d’approfondir leur réflexion et leur donner de bonnes idées, ceux qui viennent ici ont généralement déjà à cœur de consommer de bons produits», explique la maraîchère. «D’ailleurs, ils sont aussi motivés à l’idée de cuisiner, une fois de retour à la maison», précise-t-elle.

Foodtruck et animations en tous genres

Depuis 2018, Bruno et Virginie ont créé une ASBL pour pousser plus loin encore la sensibilisation. En effet, des clients ont commencé à leur demander de faire des animations pour des anniversaires, puis pour des groupes scolaires et ils ont donc décidé de créer l’ASBL «A l’Orée du Bois». Depuis, ils proposent donc des animations diverses, notamment autour de la ruche et des animaux de la ferme.

L’été passé, ils ont également acquis un foodtruck, ce qui a été rendu possible par un crowdfunding auquel une centaine de contributeurs ont participé. Ainsi, les week-ends lors de la belle saison, il est possible de passer du champ à l’assiette autour des produits locaux proposés par le couple. L’objectif est toujours le même: promouvoir les circuits courts et l’agriculture paysanne.

Le concept est manifestement un succès puisque la quatrième saison se termine doucement. Les prix, restent attractifs quand le rapport qualité/goût est pris en compte. Ainsi, les clients affluent sur les terres de Bruno et Virginie, toujours accompagnés de volontaires. «La clé de ce succès, c’est que le lieu est propice au fait de prendre le temps. Le fait de prendre le temps de voir les animaux, mais aussi d’observer les aliments pousser au fil des jours. C’est aussi un lieu de calme et de sérénité pour les citadins.»

Sébastien Paulus