Un collectif citoyen mène une action de blocage devant un centre de Proximus à Courcelles

Un collectif citoyen menait une action de blocage vendredi soir devant le centre logistique de Proximus à Courcelles (Charleroi), a-t-on appris auprès de ce dernier. Une petite centaine de « citoyens en colère » sont sur place depuis 21h00. L’action pourrait durer jusque samedi matin, espère l’une de ses responsables.

A l’origine des blocages de dépôts pétroliers en novembre dernier et de celui du centre de tri de Bpost à Fleurus il y a deux semaines, ‘Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales’ entend de la sorte « dénoncer l’inaction des politiques face aux enjeux sociaux, fiscaux et climatiques ».

Avec Proximus, le collectif vise des entreprises où l’Etat est majoritairement actionnaire « car il n’y a eu aucune réaction du politique à la suite de la première action menée contre Bpost ». Le mouvement, dont font partie certains groupes de ‘gilets jaunes’, souhaite que ses revendications (une diminution des accises sur le carburant et la diminution de la TVA à 6% sur les produits de première nécessité) soient entendues par le fédéral.

L’organisation refuse notamment que la transition écologique se fasse « sur le dos des plus précaires ». « Ce que nous réclamons est un droit fondamental repris dans la Constitution belge (…) qui dit que chaque citoyen à le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine », affirme-t-elle.

L’Etat se comporte comme les actionnaires de Proximus, dénonce une salariée membre du collectif. « Il lui faut un maximum de dividendes pour combler le trou de la dette publique. S’il jouait son rôle en se plaçant du côté du service public, avec ses 53% d’actions, il pourrait peser dans les décisions favorables pour offrir un service de qualité à la population. Les abonnements chez Proximus sont parmi les plus chers du marché, alors que l’entreprise est majoritairement publique, vous trouvez cela normal? En fait l’état est complice des actionnaires. »

L’action devant le centre logistique de Courcelles pourrait durer jusque samedi matin, selon l’espoir de Samira, l’une de ses responsables jointe par l’agence Belga. La police s’est déjà rendue sur place et il n’y a aucun souci car l’opération de blocage se veut pacifiste, comme elle l’avait été pour le centre de tri postal de Fleurus, explique-t-elle.

D’autres actions sont par ailleurs en préparation, pour continuer de faire pression sur le futur gouvernement fédéral, conclut le collectif.

Source: Belga