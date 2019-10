Le ciel partagé entre averses et nuages tout le week-end

Le temps restera variable ce vendredi après-midi avec des averses parfois intenses en plusieurs endroits. Le ciel devrait ensuite se dégager sur le centre et l’est du territoire, avec des éclaircies de plus en plus larges. Le nord-ouest du pays, en revanche, restera l’otage de la pluie. Les températures oscilleront entre 11°C sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 14 ou 15°C en Flandre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, modéré à souvent assez fort, soufflera de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 70 km/h, voire plus sous les fortes averses.

Pendant la nuit, pluies et nuages reprendront possession du ciel à partir du sud. Les températures redescendront entre 7°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 11°C en Flandre, sous un vent modéré, et assez fort à la côte, qui soufflera au secteur sud à sud-ouest.

Samedi, le temps sera à nouveau marqué par la grisaille, les nuages et les averses, avant une accalmie prévue l’après-midi par endroits. Le thermomètre affichera entre 10 et 15°C.

Une nouvelle zone de pluie traversera la Belgique dimanche à partir du sud.

L’IRM prévoit une amélioration la semaine prochaine.

Source: Belga