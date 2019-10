Incendie d’une usine Seveso à Rouen – Levée des dernières restrictions de commercialisation des produits agricoles en France

Le ministère français de l’Agriculture a annoncé vendredi la levée des dernières restrictions de commercialisation de produits agricoles mises en place après l’incendie de l’usine chimique de Lubrizol à Rouen. Une « surveillance rapprochée » des produits va toutefois être maintenue. « L’ensemble des restrictions de commercialisation sur les productions agricoles sont levées », a indiqué le ministère dans un communiqué, après la publication d’un avis de de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation (Anses), qui a analysé 502 denrées alimentaires prélevées après l’incendie du site Seveso seuil haut le 26 septembre dernier. Ces dernières restrictions concernaient le miel, les oeufs, les poissons d’élevage ainsi que les produits végétaux.

« L’avis de l’Anses confirme que les résultats de ces 502 prélèvements sont conformes dans leur forme consommée », a souligné le ministère.

Les résultats d’analyse disponibles mettent toutefois en évidence « des concentrations en plomb supérieures aux teneurs maximales réglementaires » pour « quatre échantillons de légumes » non lavés et non épluchés sur 35, selon le communiqué. « Ces résultats confirment l’importance de maintenir une surveillance rapprochée comme évoqué précédemment pour le lait, afin d’assurer désormais une surveillance au long cours venant compléter les plans de surveillance et de contrôle d’ores et déjà existant au niveau national », a précisé le ministère.

L’Anses doit formuler « des recommandations complémentaires dans les prochaines semaines pour ajuster cette surveillance renforcée de long terme des productions agricoles ».

Le ministère avait déjà levé lundi les mesures de restriction pour le lait et les produits laitiers.

Les mesures de restriction avaient été mises en place dans de nombreuses communes où des suies ont été observées (Seine-Maritime, Oise, Nord, Somme et Aisne) à la suite de l’incendie.

source: Belga