Fin de parcours pour Kirsten Flipkens à Moscou

Kirsten Flipkens a été éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA de Moscou, une épreuve sur surface dure dotée de 840.130 dollars, vendredi par la 10e joueuse du monde, la Suissesse Belinda Bencic (N.3). Le parcours de Flipkens, 33 ans, 120e mondiale, qui avait débuté par les qualifications, s’est ainsi achevé par une défaite contre la demi-finaliste de l’US Open, 22 ans, 7-6 (10/8) et 6-1.

La partie avait pourtant très bien débuté pour Kirsten Flipkens qui a mené 4 à 1 dans le premier set. Bencic finissait par recoller et les deux joueuses se sont disputées la première manche au jeu décisif avec avantage pour la Suissesse (10 points à 8) en un peu plus d’une heure de jeu (65 minutes). Flipkens aura eu deux balles de set au bout de sa raquette.

Belinda Bencic s’est libérée et détachée dans le second set, ne laissant pratiquement plus rien à son adversaire. La partie a duré 1 heure et 34 minutes.

Au tour précédent, la Belge, qui retrouvera le top 100 mondial lundi, avait écarté la jeune Ukrainienne de 19 ans, Dayana Yastremska (WTA 28), 19 ans, victorieuse cette année à Hua Hin et Strasbourg.

La Suissesse, toujours en course pour les WTA Finals, affrontera en demi-finales la Française Kristina Mladenovic, 45e mondiale, 26 ans, victorieuse de son côté de la Néerlandaise Kiki Bertens (N.2), 8e mondiale, en trois sets 6-4, 2-6 et 6-1 au bout de deux heures et sept minutes de match.

Associée à l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, Kirsten Flipkens (N.3) affrontera tout de même elle aussi Mladenovic, mais en demi-finales du double, vendredi encore. La Française, numéro 1 mondiale en double, est associée à la Hongroise Timea Babos, numéro 3 mondiale.

L’an dernier, Mladenovic et Babos, têtes de série N.1 à Moscou, ont remporté les Internationaux d’Australie et les Finales WTA et Roland-Garros cette année.

