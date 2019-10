European Open – « Mon niveau de forme va dans la bonne direction », se réjouit Murray

Andy Murray (ATP 243) s’est qualifié vendredi pour les demi-finales de l’European Open, le tournoi de tennis d’Anders. Le Britannique, 32 ans, se retrouve dans le dernier carré d’un tournoi pour la première fois depuis son retour suite à son opération à la hanche en janvier. « J’ai décroché trois victoires de rang, cela fait du bien », a déclaré l’ancien N.1 mondial après sa victoire sur Marius Copil (ATP 92), 6-3, 6-7 (7-9), 6-4. « J’ai joué un tennis de haut niveau pendant un set et demi », a analysé Murray, qui menait 4-1 dans le deuxième set avant de voir Copil revenir dans la partie. « Mais après j’ai perdu le contrôle de la partie. Marius servait très bien, et j’ai faibli à ce moment-là. Je me suis mis moi-même en difficulté. J’étais tout près dans le tie break, quand j’ai obtenu une balle de match. Heureusement, j’ai réussi dans le troisième set. »

« Petit à petit, je reviens à mon ancien niveau », a ajouté le Britannique. « J’ai de nouveau les bonnes sensations et je digère mieux les longs matchs. Mon niveau va donc dans la bonne direction, j’espère confirmer cette courbe ascendante. »

En demi-finale, Murray affrontera l’Argentin Guido Pella (ATP 20) ou le Français Ugo Humbert (ATP 70).

Source: Belga