European Open – Humbert rejoint Murray en demi-finale

Le Français Ugo Humbert (ATP 70) s’est qualifié vendredi soir pour les demi-finales de l’European Open, un tournoi sur surface dure doté de 635.750 euros organisé à Anvers. Pour une place en finale, le tennisman de 21 ans devra vaincre Andy Murray (ATP 243). Face à l’Argentin Guido Pella (ATP 20) en quarts de finale, Humbert l’a emporté en deux heures et 27 minutes de match sur le score de 5-7, 6-4, 64. C’est lui qui avait éliminé le Belge David Goffin (ATP 14) dès le début du tournoi, jeudi en huitièmes de finale. Le Liégeois, qui n’était pas dans son état normal, a perdu 6-3, 6-1.

Andy Murray, ex-numéro un mondial, a quant à lui battu le Roumain Marius Copil (ATP 92) en trois sets: 6-3, 6-7 (7-9), 6-4. Ce sera le premier duel entre lui et Humbert.

« La journée a été particulièrement longue, mais je suis très satisfait de ma victoire », a réagi Ugo Humbert. « Ce fut une bonne semaine jusqu’à présent, et j’ai vraiment hâte de la rencontre avec Murray. Ce sera sans aucun doute une fête réussie. »

Lors de l’autre demi-finale, ce sont le Suisse Stan Wawrinka (ATP 18) et la révélation italienne Jannik Sinner (ATP 119) qui se disputeront une place en finale.

Source: Belga