Euroligue – Troisième défaite de suite pour Van Rossom et Valence

Vendredi soir, les Espagnols de Valence, avec Sam Van Rossom, le meneur de l’équipe nationale belge, se sont inclinés (78-83) face à l’Anadolu Efes Istanbul dans le cadre de la troisième journée de l’Euroligue de basket. Sam Van Rossom a inscrit 14 points sur la rencontre. Troisième défaite en autant de rencontres en Euroligue de basket pour les Espagnols de Valence qui se sont inclinés vendredi soir face aux Turcs de l’Anadolu Efes Istanbul (78-83). Tout avait pourtant bien commencé pour les locaux qui prenaient rapidement les commandes de la rencontre et rentraient au vestiaire avec sept points d’avance (46-39).

Mais après la pause, les Turcs ont appuyé sur l’accélérateur au troisième quart-temps (remporté 17-30) pour faire la différence malgré un rush final des Valenciens (78-83). Côté espagnol, Bojan Dubljevic termine meilleur marqueur avec 22 unités. Sam Van Rossom a quant à lui passé 24 minutes sur le parquet pour 14 points, 5 rebonds et 5 passes. Krunoslav Simon termine la rencontre avec 19 points et Alec Peters et Vasilije Micic en rajoutent 15 chacun. Avec un bilan de trois défaites en autant de rencontres, Valence pointe à la dernière place du championnat. La semaine prochaine, Van Rossom et ses équipiers se déplaceront au Maccabi Tel Aviv jeudi soir. Les huit meilleures équipes (sur 18) à l’issue de la première phase, qui se dispute en matchs aller-retour, sont qualifiées pour les playoffs de l’Euroligue de basket.

Source: Belga