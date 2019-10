VIDEO: A deux doigts d’être écrasée par un métro

En Argentine, d’héroïques navetteurs ont réussi à empêcher une rame de métro d’écraser une femme qui s’était accidentellement retrouvée sur les voies.

Des images de surveillance prises à la station de métro Pueyrredón à Buenos Aires montrent en effet un passager de sexe masculin appuyé contre un mur et regardant le sol.

L’homme, qui n’est pas identifié, s’est soudainement évanoui en bousculant une femme qui marchait devant lui au bord du quai. Elle est ensuite tombée sur le dos directement sur la voie du métro.

Les autres passagers ont immédiatement fait signe de la main au chauffeur de la rame qui arrivait quelques secondes plus tard. Grâce à ces appels, le conducteur a réussi à s’arrêter in extremis à quelques mètres à peine de la dame.

Deux passagers ont alors sauté sur la voie pour ramener la femme à quai. Ils ont attendu avec elle l’arrivée des secours.

TERRIFYING: A security camera captures the moment a woman fell on subway tracks in Buenos Aires after a man apparently fell into her — right in front of an oncoming train; citizens flagged down the train to stop

— Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2019