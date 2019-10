L’édition 2019 des 24 heures de Louvain-la-Neuve prône l’ouverture

Le CSE Animations, organisateur des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, a dévoilé vendredi le programme de l’événement qui aura lieu les 23 et 24 octobre. Il s’agira de la 42e édition, qui se veut encore plus ouverte vers l’extérieur pour tenir compte de l’évolution de la ville universitaire.

En plus des animations pour les enfants, les ados et les habitants programmées le mercredi après-midi, une nouvelle catégorie de vélos prenant part à la course est créée: elle sera réservée aux entreprises. Et tout le monde pourra suivre ces 24 heures 2019 en temps réel via l’application MaCommunauté.

Septante-quatre vélos sont inscrits pour cette 42e édition, répartis dans les catégories « course », « folklorique », « humanitaire », « Aspu » (pour le personnel de l’UCLouvain) et Business. Cette dernière catégorie ne comprendra que trois équipes pour son lancement, mais les organisateurs comptent la développer dans l’avenir, et ils ont également prévu un espace « Club Business » dans un restaurant proche de la ferme du Biéreau. « Cela renforce encore une envie d’ouverture des 24 heures vélo à tous les publics », confirme le CSE Animations.

Après le départ donné le 23 octobre à 13h sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve, des animations sont programmées pour un public varié: un village des enfants de 13h à 17h sur la place Montesquieu, le festival Color’Ado de 13h à 17h et qui comporte une course pour les 12 à 18 ans, et une « fête des voisins » à partir de 19h destinée aux habitants de Louvain-la-Neuve.

Pour davantage de convivialité, les contrôles de deux des trois zones de concert seront retardés: ils ne commenceront qu’à 19h sur la place de l’Université, et à 20h dans la zone Grand-Place/place Montesquieu/Cardinal Mercier. Par contre, comme les années précédentes, les mineurs d’âge ne seront plus admis sur le site des 24h vélo mercredi à partir de 23h.

Vu le succès rencontré les années précédentes par les concerts de clôture, le CSE Animations poursuit dans cette voie et a invité le groupe allemand ItaloBrothers pour faire danser la Grand-Place jusqu’à l’arrivée des vélos et la proclamation des résultats, jeudi 24 octobre à 13h.