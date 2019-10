La e-cigarette a aidé plus de 60.000 personnes à arrêter de fumer en Angleterre

Selon une nouvelle étude anglaise, plus de 60.000 personnes originaires d’Angleterre ont renoncé au tabac en 2017 grâce à la e-cigarette.

Publiée dans la revue Addiction, l’étude a été réalisée au Royaume-Uni par des chercheurs de l’University College de Londres (UCL). Basée sur les données de l’enquête Smoking Toolkit Study, menée en Angleterre entre 2006 et 2017 auprès de personnes âgées de 16 ans et plus, la recherche montre que l’utilisation des e-cigarettes dans les tentatives d’arrêt du tabac a augmenté à partir de 2011, tout comme le taux de réussite.

Les chiffres comprenaient environ 1.200 fumeurs de l’année précédente pour chaque trimestre entre 2006 et 2017. Selon l’équipe qui a supervisé la recherche, la cigarette électronique aurait aidé entre 50.700 et 69.930 fumeurs à stopper le tabac en 2017.

« Equilibre raisonnable »

« Cette étude s’appuie sur des enquêtes de population et des essais cliniques qui révèlent que les e-cigarettes peuvent aider les fumeurs à stopper la cigarette. L’Angleterre semble avoir trouvé un équilibre raisonnable entre la réglementation et la promotion des e-cigarettes », estime Emma Beard, associée de recherche principale à l’UCL et autrice principale de l’étude.

George Butterworth, directeur principal de la politique du Cancer Research UK, qui a financé l’étude, commente : « Les cigarettes électroniques sont des produits relativement nouveaux, elles ne sont pas sans risque et nous ne connaissons pas encore leur impact à long terme. Nous décourageons fortement les non-fumeurs de les utiliser. Mais les recherches menées jusqu’à présent montrent qu’elles sont moins nocives que le tabac et qu’elles peuvent aider les gens à arrêter de fumer. »