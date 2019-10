Ils adoptent un « mini-cochon » et se retrouvent avec une bête de 180 kg

C’est tellement mignon un ‘mini-cochon’, et ca a l’air si affectueux. Nigel Graham, 57 ans, a acheté un joli petit porcelet comme cadeau d’anniversaire à sa femme Sam, âgée de 48 ans, qui était allergique aux chats et aux chiens. Mais il n’était pas si ‘mini’ que cela, selon Metro UK.

Quant ils l’ont acheté en 2014, on leur a dit en effet que c’était un cochon miniature qui ne pèserait pas plus de 30 kg. Aujourd’hui, le cochon fait près de… 180 kg et mange pour plus de 20 € de nourriture par semaine. Il a fait en outre, du rez-de-chaussée du cottage de la famille, son lieu de vie après avoir refusé de dormir dans une étable extérieure.

Grace mange trois repas complets par jour, ainsi que des granulés, des fruits et les restes de la famille. « Elle est assez gâtée. Pour le dîner, elle aura du pudding au riz avec de la gelée ou des pêches en conserve ou de l’ananas », explique Nigel à Metro UK. « Elle ne s’intéresse plus aux carottes, c’est trop ennuyeux pour elle. Elle est très très sélective dans ce qu’elle mange. »

Grace n’aime pas particulièrement aller dehors. Elle préfère le confort de la maison avec la famille, et regarder la télévision. « Elle ira dehors, mais pas s’il pleut ou s’il y a du vent », ajoute Nigel. Si sa taille a été un choc, cela n’a pas empêché Nigel et Sam de l’adorer. Ils la considèrent comme un membre de la famille.